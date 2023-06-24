В уральской столице водитель из-за приступа эпилепсии устроил ДТП

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области





– подчеркнули в пресс-группе. «Госавтоинспекция предупреждает водителей, что наличие эпилепсии является противопоказанием для управления транспортным средством, в соответствии постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1604, данное заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 июля, около 09.00, в уральской столице на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка и Первомайская иномарка сбила девушку-пешехода с собакой. В свердловской Госавтоинспекции заявили, что у водителя случился приступ эпилепсии.Сообщается, что водитель в какой-то момент почувствовал себя плохо, но не стал останавливаться, вследствие чего он потерял контроль над управлением автомобиля.В результате аварии девушку с переломом носа доставили в 23-ю городскую больницу, а ее собаку передали на осмотр специалисту ветеринарной службы.