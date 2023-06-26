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Из-за усталости водителя четыре человека пострадали в ДТП в Серове
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Еще одна авария с пострадавшими произошла сегодня утром, около 09.00, в Серове. Известно, что 72-летний водитель Nissan вез к себе в гости родственников из Ставропольского края, которых забрал в Кольцово, но из-за плохого самочувствия не совладал с машиной и устроил ДТП.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, водитель из-за сильной усталости потерял контроль над движением машины и выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги, протаранил опору линии электропередач и врезался в склад хозяйственных принадлежностей.
В результате аварии пострадал водитель и три пассажира, одному из которых 16 лет. Всех с травмами различной степени тяжести доставили в Серовскую городскую больницу.
Госавтоинспектора также напомнили, что управление транспортными средствами в утомленном состоянии недопустимо.
Напомним, что сегодня утром в Екатеринбурге произошла авария из-за того, что у водителя случился приступ эпилепсии.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, водитель из-за сильной усталости потерял контроль над движением машины и выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги, протаранил опору линии электропередач и врезался в склад хозяйственных принадлежностей.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В результате аварии пострадал водитель и три пассажира, одному из которых 16 лет. Всех с травмами различной степени тяжести доставили в Серовскую городскую больницу.
Госавтоинспектора также напомнили, что управление транспортными средствами в утомленном состоянии недопустимо.
«При наступлении признаков состояния утомления, усталости или болезненного состояния, необходимо незамедлительно прекратить дальнейшее движение и возобновить его только после отдыха»,
– подчеркнули в пресс-группе.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Напомним, что сегодня утром в Екатеринбурге произошла авария из-за того, что у водителя случился приступ эпилепсии.
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