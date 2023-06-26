Из-за усталости водителя четыре человека пострадали в ДТП в Серове

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

– подчеркнули в пресс-группе.

«При наступлении признаков состояния утомления, усталости или болезненного состояния, необходимо незамедлительно прекратить дальнейшее движение и возобновить его только после отдыха»,