Расследование аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень передали СК

– говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Свердловской области.

«Первоначальные проверочные мероприятия проведены сотрудниками ГИБДД. С учетом значительного числа пострадавших, среди которых оказались, в том числе дети, а также учитывая ряд иных обстоятельств, прокуратурой принято решение об изъятии материала и его передаче для дальнейшей проверки в следственный отдел по городу Заречный Следственного комитета России по Свердловской области»,