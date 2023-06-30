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Расследование аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень передали СК
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Следственному комитету передали материал проверки по факту ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, в результате которого пострадали трое взрослых и пятеро детей. Расследование аварии продолжат следователи из Заречного.
По данным ведомства, водитель Chevrolet, 2004 года рождения, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda. Известно, что ребенком 2023 года рождения оказалась пятимесячная малышка. Сейчас она находится на ИВЛ.
Обстоятельства аварии продолжают выяснять.
«Первоначальные проверочные мероприятия проведены сотрудниками ГИБДД. С учетом значительного числа пострадавших, среди которых оказались, в том числе дети, а также учитывая ряд иных обстоятельств, прокуратурой принято решение об изъятии материала и его передаче для дальнейшей проверки в следственный отдел по городу Заречный Следственного комитета России по Свердловской области»,
– говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Свердловской области.
По данным ведомства, водитель Chevrolet, 2004 года рождения, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda. Известно, что ребенком 2023 года рождения оказалась пятимесячная малышка. Сейчас она находится на ИВЛ.
Обстоятельства аварии продолжают выяснять.
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