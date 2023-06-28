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В Горном Щите 13-летний мальчик на питбайке попал в ДТП
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В поселке Горный Щит 13-летний мальчик катался на питбайке и попал в ДТП. Авария произошла сегодня на улице Мелиораторов.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что мальчик ехал на питбайке KAYO BASIC TT125 по улице Мелиораторов со стороны Титова в сторону Красноармейской, не справился с управлением и врезался в столб и забор.
Мальчика доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Ребенок тяжело травмирован, так как в момент ДТП он был без мотошлема.
Родители ребенка пояснили, что узнали что об аварии после звонка жителей поселка. По их словам, сын пошел гулять, встретился с другом и попросил покататься на питбайке.
Сотрудники ГИБДД установили, что родители друга мальчика купили ему питбайк, хотя детям запрещено передвигаться на таком транспорте по дорогам общего пользования и без присмотра тренера.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что мальчик ехал на питбайке KAYO BASIC TT125 по улице Мелиораторов со стороны Титова в сторону Красноармейской, не справился с управлением и врезался в столб и забор.
Мальчика доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Ребенок тяжело травмирован, так как в момент ДТП он был без мотошлема.
Родители ребенка пояснили, что узнали что об аварии после звонка жителей поселка. По их словам, сын пошел гулять, встретился с другом и попросил покататься на питбайке.
Сотрудники ГИБДД установили, что родители друга мальчика купили ему питбайк, хотя детям запрещено передвигаться на таком транспорте по дорогам общего пользования и без присмотра тренера.
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