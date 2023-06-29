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Площадь лесных пожаров увеличивается в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает увеличиваться количество и площадь природных пожаров.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действуют 11 лесных пожаров на площади 113 гектаров. Еще вчера сообщалось о 10 возгораниях площадью 40 гектаров.
Всего в России зафиксировано 130 лесных пожаров на площади 67 148 гектаров. Пожары действуют в 13 регионах страны.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действуют 11 лесных пожаров на площади 113 гектаров. Еще вчера сообщалось о 10 возгораниях площадью 40 гектаров.
Всего в России зафиксировано 130 лесных пожаров на площади 67 148 гектаров. Пожары действуют в 13 регионах страны.
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