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В Нижнем Тагиле горело «загадочное» здание
Происшествия
Фото: ОНД и ПР город Нижний Тагил
В среду вечером, 28 июня, пожарным Нижнего Тагила пришлось бороться с огнём в здании, которое считается «заброшкой», хотя в нём кто-то явно обитает.
Речь идёт о двухэтажном доме №13-А на улице Газетной. Официально оно пустует. Но по вечерам в его окнах прохожие видят свет, а во время тушения возникшего возгорания пожарные обнаружили в пристроенном к дому гараже чью-то машину, — пишет паблик «[ТТ] Нижний Тагил».
Пожар начался примерно в 18:00. Общая площадь его составила 250 квадратных метров, но от огня особенно сильно пострадала кровля здания. На место разгула огненной стихии прислали 5 пожарных машин. Помимо пожарных на ЧП прибыли полицейские и медики «Скорой помощи».
О причинах возгорания пока не сообщается, но есть подозрение на поджог. По словам очевидцев, незадолго до начала пожара возле «загадочного» дома видели детей, которые кидали в его окна пластиковые бутылки с какой-то жидкостью.
Речь идёт о двухэтажном доме №13-А на улице Газетной. Официально оно пустует. Но по вечерам в его окнах прохожие видят свет, а во время тушения возникшего возгорания пожарные обнаружили в пристроенном к дому гараже чью-то машину, — пишет паблик «[ТТ] Нижний Тагил».
Пожар начался примерно в 18:00. Общая площадь его составила 250 квадратных метров, но от огня особенно сильно пострадала кровля здания. На место разгула огненной стихии прислали 5 пожарных машин. Помимо пожарных на ЧП прибыли полицейские и медики «Скорой помощи».
О причинах возгорания пока не сообщается, но есть подозрение на поджог. По словам очевидцев, незадолго до начала пожара возле «загадочного» дома видели детей, которые кидали в его окна пластиковые бутылки с какой-то жидкостью.
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