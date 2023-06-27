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Скотч и печать листовок необходимы поисковикам пропавшего в Екатеринбурге мальчика
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Поисковики шестилетнего мальчика, пропавшего в понедельник утром в Екатеринбурге, обратились за помощью к согражданам. Срочно необходима распечатка цветных листовок с ориентировкой и скотч, чтобы их развешивать по городу.
Распечатанные собственными силами листовки с ориентировками можно привозить в храм на улице Симферопольской (здание №25А). Там теперь находится штаб поисков. Скотч можно приносить туда же. Примут и любую информацию о возможном местонахождении пропавшего ребёнка, но её оперативней будет передавать по номерам телефонов 8 800 700 54 52 или 112.
Шестилетнего Далера Бобиева ищут уже два дня. Этим занимаются военные, полиция, «ЛизаАлерт» и рядовые граждане (минувшей ночью на поиски выходила и журналистка «Вечерних Ведомостей). Но ни их усилия, ни использование дрона, ни прочёсывание дна водоёма в парке на Вторчермете результатов пока не дали. Мальчик таинственно и бесследно исчез.
Распечатанные собственными силами листовки с ориентировками можно привозить в храм на улице Симферопольской (здание №25А). Там теперь находится штаб поисков. Скотч можно приносить туда же. Примут и любую информацию о возможном местонахождении пропавшего ребёнка, но её оперативней будет передавать по номерам телефонов 8 800 700 54 52 или 112.
Шестилетнего Далера Бобиева ищут уже два дня. Этим занимаются военные, полиция, «ЛизаАлерт» и рядовые граждане (минувшей ночью на поиски выходила и журналистка «Вечерних Ведомостей). Но ни их усилия, ни использование дрона, ни прочёсывание дна водоёма в парке на Вторчермете результатов пока не дали. Мальчик таинственно и бесследно исчез.
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