Возрастное ограничение 18+
Пропавшего в Екатеринбурге мальчика ищут с квадрокоптером
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге уже вторые сутки ищут пропавшего шестилетнего Далера Бобиева. К поискам подключили квадрокоптер.
Еще ночью «Вечерние ведомости» писали, что поисковикам срочно необходим квадрокоптер для поиска мальчика.
В пресс-службе МЧС России рассказали, что сегодня с помощью беспилотников спасатели обследовали городской лесопарк. К сожалению, мальчика на его территории не обнаружили.
Поиски ребенка ведут волонтеры и сотрудники полиции. Напомним приметы Далера: рост 98 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, карие глаза. Был одет в черный комбинезон на молнии и кроссовки.
Еще ночью «Вечерние ведомости» писали, что поисковикам срочно необходим квадрокоптер для поиска мальчика.
В пресс-службе МЧС России рассказали, что сегодня с помощью беспилотников спасатели обследовали городской лесопарк. К сожалению, мальчика на его территории не обнаружили.
Поиски ребенка ведут волонтеры и сотрудники полиции. Напомним приметы Далера: рост 98 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, карие глаза. Был одет в черный комбинезон на молнии и кроссовки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».