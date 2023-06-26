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Продолжаются поиски пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика
Происшествия
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге уже почти сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. Мальчик пропал в первой половине дня 26 июня, и его до сих пор не могут найти.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», в районе, где пропал Далер, развернули штаб и начали активные поиски. Поисковики и добровольцы расклеили более 200 листовок с ориентировкой по микрорайону Вторчермет.
Вчера вечером на месте поиска вместе с сотрудниками полиции работали 64 добровольца. Из Челябинска на помощь также выдвинулись волонтеры и кинологический расчёт.
Напомним приметы пропавшего: рост 98 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, карие глаза. Был одет в черный комбинезон на молнии и кроссовки.
К поиску ребенка подключились и следователи: следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения мальчика.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», в районе, где пропал Далер, развернули штаб и начали активные поиски. Поисковики и добровольцы расклеили более 200 листовок с ориентировкой по микрорайону Вторчермет.
Вчера вечером на месте поиска вместе с сотрудниками полиции работали 64 добровольца. Из Челябинска на помощь также выдвинулись волонтеры и кинологический расчёт.
«Для того, чтобы Далер как можно быстрее вернулся домой, нам нужна помощь каждого! Посмотрите на ориентировку, возможно, сегодня вы встречали этого мальчика. В этом случае сообщите на горячую линию отряда 8(800) 700-54-52. А если вы готовы принять участие в поисках, вступайте в чат, приезжайте в штаб – нам очень нужны активные и неравнодушные помощники»,
– добавили в поисковом отряде.
Напомним приметы пропавшего: рост 98 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, карие глаза. Был одет в черный комбинезон на молнии и кроссовки.
К поиску ребенка подключились и следователи: следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения мальчика.
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