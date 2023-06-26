Продолжаются поиски пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика

– добавили в поисковом отряде.

«Для того, чтобы Далер как можно быстрее вернулся домой, нам нужна помощь каждого! Посмотрите на ориентировку, возможно, сегодня вы встречали этого мальчика. В этом случае сообщите на горячую линию отряда 8(800) 700-54-52. А если вы готовы принять участие в поисках, вступайте в чат, приезжайте в штаб – нам очень нужны активные и неравнодушные помощники»,