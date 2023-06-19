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Наполовину сгоревший дом на Эльмаше горел во второй раз
Происшествия
Фото Антона Каптелова
В выходные произошёл сильный пожар в екатеринбургском микрорайоне Эльмаш. Горело в целой половине ранее наполовину сгоревшего 2-этажного «барака».
Во второй раз за полгода в доме №15 по улице Шефской полыхнуло в ночь с субботы на воскресенье. Возгорание произошло поздней ночью в одной из жилых квартир. И хоть масштабы пожара были далеко не рекордными, в связи с возрастом здания и особенностей его состояния приехавшим пожарным пришлось провозиться полночи.
В воскресенье же жильцам остававшейся до сих пор целой половины дома, пришлось забыть про отдых. Они были заняты тем, что проветривали провонявшие дымом комнаты и уносили на временное хранение к родственникам и знакомым наиболее ценные вещи.
Напомним, что первый пожар по этому адресу произошёл в начале года. Тогда выгорело целое крыло здания (в основном, не жилое) и половину дома отключили от электричества и водообеспечения. Погоревший дом планировали отремонтировать. Но недавно после череды комиссий было принято решение признать его аварийным. Погорельцев это обрадовало не слишком-то сильно — многие из них не верят, что им предоставят достойное жилье или компенсацию.
Во второй раз за полгода в доме №15 по улице Шефской полыхнуло в ночь с субботы на воскресенье. Возгорание произошло поздней ночью в одной из жилых квартир. И хоть масштабы пожара были далеко не рекордными, в связи с возрастом здания и особенностей его состояния приехавшим пожарным пришлось провозиться полночи.
В воскресенье же жильцам остававшейся до сих пор целой половины дома, пришлось забыть про отдых. Они были заняты тем, что проветривали провонявшие дымом комнаты и уносили на временное хранение к родственникам и знакомым наиболее ценные вещи.
Напомним, что первый пожар по этому адресу произошёл в начале года. Тогда выгорело целое крыло здания (в основном, не жилое) и половину дома отключили от электричества и водообеспечения. Погоревший дом планировали отремонтировать. Но недавно после череды комиссий было принято решение признать его аварийным. Погорельцев это обрадовало не слишком-то сильно — многие из них не верят, что им предоставят достойное жилье или компенсацию.
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Крупный пожар огнеборцы тушили ночью в Екатеринбурге
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19 июня 2023