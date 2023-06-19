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В Екатеринбурге разбился подросток
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Мальчик выпал из окна жилого дома в микрорайоне Широкая Речка города Екатеринбурга. При падении подросток получил травмы, не совместимые с жизнью.
Трагедия произошла на улице Евгения Савкова. По какой причине 13-летний мальчик выпал из окна одного из верхних этажей высотки под номером 4, пока неизвестно. Это предстоит выяснить следователям следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбург следственного управления СК России по Свердловской области.
Сообщается, что смерть подростка наступила практически мгновенно. Медики прибывшей на место происшествия «Скорой помощи» смогли лишь подтвердить факт его гибели.
Напомним, что в марте текущего года улица Евгения Савкова уже фигурировала в местных новостях. Тогда это было связано с масштабным пожаром в другой высотке, расположенной примерно в километре от той 25-этажки, возле которой сегодня нашли тело разбившегося мальчика.
Трагедия произошла на улице Евгения Савкова. По какой причине 13-летний мальчик выпал из окна одного из верхних этажей высотки под номером 4, пока неизвестно. Это предстоит выяснить следователям следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбург следственного управления СК России по Свердловской области.
Сообщается, что смерть подростка наступила практически мгновенно. Медики прибывшей на место происшествия «Скорой помощи» смогли лишь подтвердить факт его гибели.
Напомним, что в марте текущего года улица Евгения Савкова уже фигурировала в местных новостях. Тогда это было связано с масштабным пожаром в другой высотке, расположенной примерно в километре от той 25-этажки, возле которой сегодня нашли тело разбившегося мальчика.
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