В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова загорелась строящаяся многоэтажка

Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости

«Чёрный дым от пожара строящегося дома на Широкой речке в Екатеринбурге виден почти всем жителям микрорайона», – передаёт наша коллега.

Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 35/9, рядом со школой, произошёл пожар в строящейся многоэтажке. Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», оказавшийся очевидцем произошедшего.На месте уже работают сотрудники МЧС. Причины пожара пока неизвестны.