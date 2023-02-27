Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова загорелась строящаяся многоэтажка
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 35/9, рядом со школой, произошёл пожар в строящейся многоэтажке. Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», оказавшийся очевидцем произошедшего.
На месте уже работают сотрудники МЧС. Причины пожара пока неизвестны.
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
«Чёрный дым от пожара строящегося дома на Широкой речке в Екатеринбурге виден почти всем жителям микрорайона», – передаёт наша коллега.
На месте уже работают сотрудники МЧС. Причины пожара пока неизвестны.
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге перекроют улицу Рощинскую
28 февраля 2023
28 февраля 2023
Ночной пожар в Алапаевске вывел на улицу 10 человек
27 февраля 2023
27 февраля 2023
В Асбесте под утро сгорел частный дом
23 февраля 2023
23 февраля 2023