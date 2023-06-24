В Березовском округе сгорела пилорама на площади 1100 квадратных метров





– сказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 20 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда поселка Ключевск»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В поселке Ключевск в Березовском городском округе вчера сгорела пилорама. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 17.46. Локализовать огонь огнеборцам удалось в 19.37 и полностью ликвидировать открытое горение в 19.51. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 01.20.