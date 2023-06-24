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В Березовском округе сгорела пилорама на площади 1100 квадратных метров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В поселке Ключевск в Березовском городском округе вчера сгорела пилорама. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 17.46. Локализовать огонь огнеборцам удалось в 19.37 и полностью ликвидировать открытое горение в 19.51. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 01.20.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 17.46. Локализовать огонь огнеборцам удалось в 19.37 и полностью ликвидировать открытое горение в 19.51. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 01.20.
«В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 20 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда поселка Ключевск»,
– сказали в МЧС.
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