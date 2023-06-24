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В Березовском округе сгорела пилорама на площади 1100 квадратных метров

09.40 Воскресенье, 25 июня 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В поселке Ключевск в Березовском городском округе вчера сгорела пилорама. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 17.46. Локализовать огонь огнеборцам удалось в 19.37 и полностью ликвидировать открытое горение в 19.51. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 01.20.

«В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 20 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда поселка Ключевск»,

– сказали в МЧС.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:40 В Березовском округе сгорела пилорама на площади 1100 квадратных метров
18:49 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти
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10:23 Прокуратура начала проверку из-за пожара в первоуральской пятиэтажке
09:32 В Первоуральске на площади 450 квадратных метров сгорела крыша пятиэтажного жилого дома
21:35 Жители Ключевска собственными силами отреставрировали въездную стелу
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