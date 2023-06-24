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Прокуратура начала проверку из-за пожара в первоуральской пятиэтажке
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Первоуральска начала проверку в связи с пожаром в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ильича. Ведомство намерено проверить как соблюдались требования законодательства о пожарной безопасности.
В прокуратуре также пообещали проконтролировать соблюдение жилищных прав людей, проживавших в пострадавшей от огня пятиэтажке. По данным ведомства, сейчас жильцы находятся в пункте временного размещения.
Напомним, что вчера вечером в Первоуральске на площади 450 квадратных метров горела крыша жилого пятиэтажного дома.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований о пожарной безопасности в деятельности управляющей организации»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В прокуратуре также пообещали проконтролировать соблюдение жилищных прав людей, проживавших в пострадавшей от огня пятиэтажке. По данным ведомства, сейчас жильцы находятся в пункте временного размещения.
Напомним, что вчера вечером в Первоуральске на площади 450 квадратных метров горела крыша жилого пятиэтажного дома.
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В Первоуральске на площади 450 квадратных метров сгорела крыша пятиэтажного жилого дома
24 июня 2023
24 июня 2023