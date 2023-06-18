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В Первоуральске на площади 450 квадратных метров сгорела крыша пятиэтажного жилого дома
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Первоуральске накануне вечером вспыхнула крыша пятиэтажного жилого дома на проспекте Ильича. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 450 квадратных метров.
Известно, что до прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировали 54 человека, в том числе четыре ребенка. Позже по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов из дома вывели еще 12 человек, из них четверо – дети.
Информация о возгорании поступила в 21.56, локализовали спустя два часа в 23.47, и ликвидировали горение в 23.57. Помимо кровли от пожара пострадала одна из квартир на пятом этаже.
Известно, что до прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировали 54 человека, в том числе четыре ребенка. Позже по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов из дома вывели еще 12 человек, из них четверо – дети.
«Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 22 человека личного состава»,
– сказали в МЧС.
Информация о возгорании поступила в 21.56, локализовали спустя два часа в 23.47, и ликвидировали горение в 23.57. Помимо кровли от пожара пострадала одна из квартир на пятом этаже.
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