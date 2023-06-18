В Первоуральске на площади 450 квадратных метров сгорела крыша пятиэтажного жилого дома





– сказали в МЧС. «Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 22 человека личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске накануне вечером вспыхнула крыша пятиэтажного жилого дома на проспекте Ильича. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 450 квадратных метров.Известно, что до прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировали 54 человека, в том числе четыре ребенка. Позже по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов из дома вывели еще 12 человек, из них четверо – дети.Информация о возгорании поступила в 21.56, локализовали спустя два часа в 23.47, и ликвидировали горение в 23.57. Помимо кровли от пожара пострадала одна из квартир на пятом этаже.