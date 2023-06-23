Возрастное ограничение 18+
В ДТП в Байкаловском районе погиб водитель, пассажиры получили травмы
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Около села Краснополянское Байкаловского района перевернулся автомобиль Lada Kalina. В ДТП погиб один человек, еще двое – получили травмы.
Авария произошла сегодня около 03.50 на 58-м километре автодороги Горбуновское – Байкалово – Ирбит. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Lada Kalina ехал со стороны Байкалово в направлении Ирбита, при левом повороте проезда закругления проезжей части не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель 1996 года рождения скончался до приезда бригады скорой помощи. Двух пассажиров – девушку 2001 года рождения и мужчину 1989 года рождения – госпитализировали в реанимационное отделение Байкаловской ЦРБ. Все трое – жители Ирбитского района.
В ГИБДД отметили, что водитель был лишен водительских прав, так как трижды привлекался к ответственности за повторное пьяное вождение.
Еще одна смертельная авария произошла вчера вечером в Ирбитском районе. Мы писали, что перевернулся автомобиль ВАЗ- 21093, погиб 22-летний водитель легковушки.
Авария произошла сегодня около 03.50 на 58-м километре автодороги Горбуновское – Байкалово – Ирбит. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Lada Kalina ехал со стороны Байкалово в направлении Ирбита, при левом повороте проезда закругления проезжей части не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель 1996 года рождения скончался до приезда бригады скорой помощи. Двух пассажиров – девушку 2001 года рождения и мужчину 1989 года рождения – госпитализировали в реанимационное отделение Байкаловской ЦРБ. Все трое – жители Ирбитского района.
В ГИБДД отметили, что водитель был лишен водительских прав, так как трижды привлекался к ответственности за повторное пьяное вождение.
Еще одна смертельная авария произошла вчера вечером в Ирбитском районе. Мы писали, что перевернулся автомобиль ВАЗ- 21093, погиб 22-летний водитель легковушки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».