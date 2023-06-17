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В Ирбитском районе в ДТП погиб 22-летний водитель ВАЗ

09.53 Пятница, 23 июня 2023
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На автодороге Дубская – Азева в Ирбитском районе перевернулся ВАЗ-21093. В ДТП погиб водитель машины. 17-летний пассажир находится в реанимации.

Авария произошла вчера в 19.30 на шестом километре автодороги. По предварительной информации, 22-летний житель деревни Дубская на закруглении дороги влево не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина перевернулась и врезалась в дерево.

Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть водителя. На переднем пассажирском сидении находился 17-летний житель деревни Гуни. Его доставили с травмами в реанимационное отделение Ирбитской ЦГБ.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент ДТП вылетели из автомобиля.

Отмечается, что погибший имеет водительское удостоверение только категории «С», стаж вождения четыре года. В машине найдены бутылки со спиртным. Был ли пьян водитель, будет установлено по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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