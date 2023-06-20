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Прокуратура начала проверку по факту столкновения двух автобусов в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором столкнулись два пассажирских автобуса и два легковых автомобиля. Ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в том числе будет проверено, проводился ли техосмотр транспортных средств перед выходом их на линию и медосмотр водителей. Помимо этого, эксперты дадут оценку соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей транспортных средств.
Проведение административного расследования ДТП прокуратура взяла на контроль.
Напомним, что авария произошла из-за того, что один водитель автобуса не уступил дорогу другому. В результате происшествия пострадали пять человек.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в том числе будет проверено, проводился ли техосмотр транспортных средств перед выходом их на линию и медосмотр водителей. Помимо этого, эксперты дадут оценку соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей транспортных средств.
Проведение административного расследования ДТП прокуратура взяла на контроль.
Напомним, что авария произошла из-за того, что один водитель автобуса не уступил дорогу другому. В результате происшествия пострадали пять человек.
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Автобус и троллейбус столкнулись в Екатеринбурге
20 июня 2023
20 июня 2023