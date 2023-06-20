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В Екатеринбурге на Технической в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек
Происшествия
Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге на улице Технической, напротив дома №70, произошла массовая авария с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей. В результате происшествия пострадали пять человек, четверо из которых были госпитализированы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автобуса №083 при перестроении не уступил дорогу автобусу №014, который ехал в попутном направлении. В результате столкновения общественный транспорт столкнулся с двумя легковыми автомобилями Honda и Hyundai.
На данный момент движение по улице Технической затруднено. Движение регулируют госавтоинспектора.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автобуса №083 при перестроении не уступил дорогу автобусу №014, который ехал в попутном направлении. В результате столкновения общественный транспорт столкнулся с двумя легковыми автомобилями Honda и Hyundai.
«На место ДТП по указанию начальника Управления Госавтоинспекции Свердловской области Алексея Спиридонова выехали представители областной Госавтоинспекции. На месте они разбираются в причинах ДТП, устанавливают обстоятельства»,
– рассказали в пресс-группе.
На данный момент движение по улице Технической затруднено. Движение регулируют госавтоинспектора.
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Автобус и троллейбус столкнулись в Екатеринбурге
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20 июня 2023