В Екатеринбурге на Технической в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек





– рассказали в пресс-группе. «На место ДТП по указанию начальника Управления Госавтоинспекции Свердловской области Алексея Спиридонова выехали представители областной Госавтоинспекции. На месте они разбираются в причинах ДТП, устанавливают обстоятельства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге на улице Технической, напротив дома №70, произошла массовая авария с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей. В результате происшествия пострадали пять человек, четверо из которых были госпитализированы.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автобуса №083 при перестроении не уступил дорогу автобусу №014, который ехал в попутном направлении. В результате столкновения общественный транспорт столкнулся с двумя легковыми автомобилями Honda и Hyundai.На данный момент движение по улице Технической затруднено. Движение регулируют госавтоинспектора.