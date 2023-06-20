Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проводит проверку из-за отравления детей в детском саду в Ревде
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ревде прокуратура организовала проверку из-за обращения за медицинской помощью детей, посещающих детсад №50.
Напомним, что на рвоту пожаловались три ребенка, посещающие одну группу младшего возраста.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, точное количество детей, обратившихся за медпомощью, установят во время проверки. Прокуратура во время надзорных мероприятий оценит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском саду.
Также проверочные мероприятия проводят сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора
Напомним, что на рвоту пожаловались три ребенка, посещающие одну группу младшего возраста.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, точное количество детей, обратившихся за медпомощью, установят во время проверки. Прокуратура во время надзорных мероприятий оценит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском саду.
Также проверочные мероприятия проводят сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автобус и троллейбус столкнулись в Екатеринбурге
20 июня 2023
20 июня 2023