В Свердловской области полыхает 1 134 гектара леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В лесах Свердловской области действуют 15 пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 19 июня, в регионе зафиксировано 15 природных пожаров на площади 1 134 гектаров.Всего в России действуют 82 лесных пожара на площади 17 080 гектаров.