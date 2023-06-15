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В Свердловской области полыхает 1 134 гектара леса

11.25 Понедельник, 19 июня 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области действуют 15 пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

По данным на 00.00 19 июня, в регионе зафиксировано 15 природных пожаров на площади 1 134 гектаров.

Всего в России действуют 82 лесных пожара на площади 17 080 гектаров.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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09:48 В Каменске-Уральском при пожаре на Белинского погиб человек
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16:29 В столице Урала хотят построить спортивный комплекс через дорогу от Широкореченского кладбища
15:46 Из-за закрытия улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге изменилась схема движения общественного транспорта
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