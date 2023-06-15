В Новоуральске автомобиль самостоятельно устроил аварию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествие без участия человека приключилось в Новоуральске. Там одна легковая машина совершенно самостоятельно врезалась в две другие.Дорожный казус произошёл на парковке торгового центра «Комсомолец». Оставленный владельцем автомобиль марки «Опель» вдруг своевольно завёлся и поехал. Движение его по прямой было приостановлено другими припаркованными машинами — автомобилям«Черри» и «ВАЗ- 2103». Они притормозили ход беглеца, получив при этом механические повреждения.Как поясняет ВК-паблик «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)», описанное происшествие на парковке произошло из-за сбоя в системе автозапуска «Опеля». При этом, с его владельца всё равно могут попросить возместить нанесённый другим автовладельцам ущерб, ведь, согласно пункту 12.8 Правил дорожного движения, «водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства».