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Возле ДИВСа в Екатеринбурге произошел пожар
Происшествия
Фото: очевидец / Инцидент Екатеринбург
Около Дворца игровых видов спорта в центре Екатеринбурга произошел пожар.
Видео, на котором видно, как черный идем идет в районе ДИВСа, опубликовал телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».
В МЧС сообщили, что при проведении строительных работ горел гудрон. Возгорание потушили до прибытия пожарных.
Напомним, что ДИВС станет одним из мест, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Сейчас ДИВС реконструируют.
Видео, на котором видно, как черный идем идет в районе ДИВСа, опубликовал телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».
В МЧС сообщили, что при проведении строительных работ горел гудрон. Возгорание потушили до прибытия пожарных.
Напомним, что ДИВС станет одним из мест, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Сейчас ДИВС реконструируют.
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