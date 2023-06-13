В Свердловской области горит 72 гектара леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области действуют пять природных пожаров. Их площадь составляет 72 гектара.В департаменте информполитики региона сообщили, что за сутки в области потушили четыре лесных пожара на площади 54,5 гектара: в Каменском, Невьянском и Нижнетуринском городских округах и Камышловском районе.Сейчас продолжается борьбы с пять пожарами: в Камышловском районе (41 гектар), Гаринском районе (восемь гектаров), Первоуральске (0,5 гектара) и Ивдельском городском округе (0,2 гектара).В тушении лесных пожаров задействовано более 120 человек и свыше 20 единиц спецтехники.