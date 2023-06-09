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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 368 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров сократилась с 1 145,5 гектара до 368,3 гектара. В регионе зафиксировано пять возгораний.
Как сообщили в департаменте информполитики области, за сутки ликвидировали один лесной пожар на площади 890 гектаров в Камышловском районе.
Сейчас в области действует пять природных пожаров: в Гаринском, Ивдельском, Пышминском и Сосьвинском городских округах и в Первоуральске. Из них четыре возгорания локализованы.
Как сообщили в департаменте информполитики области, за сутки ликвидировали один лесной пожар на площади 890 гектаров в Камышловском районе.
Сейчас в области действует пять природных пожаров: в Гаринском, Ивдельском, Пышминском и Сосьвинском городских округах и в Первоуральске. Из них четыре возгорания локализованы.
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