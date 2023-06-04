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Питьевой водоём Нижнего Тагила вновь оказался засорён пенопластом
Несмотря на то, что Минприроды отчиталась об очистке поверхности Черноисточинского пруда
Происшествия
Фото: Рамиль Хакимов
В конце мая берега Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом оказались засорены пенопластом. В Минприроды Свердловской области объяснили это тем, что пенопластовые блоки, удерживающие пульпопровод на плаву, разрушились из-за шквалистого ветра. Позже министерство отчиталось об уборке разрушенных поплавков – как следует из официального ответа замминистра Антона Сафронова, очистка берега пруда была завершена 2 июня.
Однако накануне общественник Рамиль Хакимов, долгие годы добивавшийся очистки пруда, вновь обнаружил на его берегу массу обломков пенопласта и пенопластовой крошки. Появились они после 2 июня, либо пруд не был должным образом в ходе предыдущей уборки, неизвестно.
Черноисточинский пруд образован в 1729 году для нужд Черноисточинского железоделательного завода. В конце 1960-х воду из него стали использовать для водоснабжения Нижнего Тагила. В 2010-х качество воды в пруду сильно ухудшилось – она начала цвести, произошло увеличение количества цианобактерий и мор рыбы. Реализация программы реабилитации пруда несколько лет откладывалась и стартовала лишь в 2022 году – подряд на работы за 441 млн рублей выиграла компания «Тагилдорстрой», которая сейчас занимается очисткой донных отложений с помощью земснаряда, насосов и пульпопровода.
7 июня Минприроды отчиталось, что пруд был очищен от пенопласта 2 июня
Однако накануне общественник Рамиль Хакимов, долгие годы добивавшийся очистки пруда, вновь обнаружил на его берегу массу обломков пенопласта и пенопластовой крошки. Появились они после 2 июня, либо пруд не был должным образом в ходе предыдущей уборки, неизвестно.
Фото: Рамиль Хакимов
Черноисточинский пруд образован в 1729 году для нужд Черноисточинского железоделательного завода. В конце 1960-х воду из него стали использовать для водоснабжения Нижнего Тагила. В 2010-х качество воды в пруду сильно ухудшилось – она начала цвести, произошло увеличение количества цианобактерий и мор рыбы. Реализация программы реабилитации пруда несколько лет откладывалась и стартовала лишь в 2022 году – подряд на работы за 441 млн рублей выиграла компания «Тагилдорстрой», которая сейчас занимается очисткой донных отложений с помощью земснаряда, насосов и пульпопровода.
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