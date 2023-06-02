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Причиной новых возгораний в лесах Свердловской области стали грозы
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ликвидируют пять лесных пожаров, четыре из которых вспыхнули после удара молний. Такое заявление сегодня сделали в департаменте информационной политики региона. По данным на вечер 10 июня, общая площадь пожаров составляла 1 145,5 гектара.
Напомним, что вчера было известно о двух пожарах на площади 1 120 гектаров.
Возгорания, которые возникли после ударов молний, тушат:
– в Камышловском муниципальном районе на площади 780 гектаров;
– в Сосьвинском городском округе на площади 340 гектаров;
– в Пышминском городском округе на площади 46 гектаров;
– в Ивдельском городском округе на площади 1,5 гектара.
Борьбу с огнем продолжают вести более 100 человек. Также работают свыше 50 единиц техники.
Напомним, что вчера было известно о двух пожарах на площади 1 120 гектаров.
Возгорания, которые возникли после ударов молний, тушат:
– в Камышловском муниципальном районе на площади 780 гектаров;
– в Сосьвинском городском округе на площади 340 гектаров;
– в Пышминском городском округе на площади 46 гектаров;
– в Ивдельском городском округе на площади 1,5 гектара.
Борьбу с огнем продолжают вести более 100 человек. Также работают свыше 50 единиц техники.
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