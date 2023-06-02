В Свердловской области количество лесных пожаров сократилось до двух

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Количество природных пожаров в Свердловской области сократилось до двух. Оба возгорания локализованы.Как сообщили в департаменте информполитики региона, за сутки в области потушили три лесных пожара на площади более 300 гектаров: в Артёмовском и Пышминском ГО, а также в Первоуральске.Сейчас в области действуют два природных пожара в Камышловском и Сосьвинском районах на площади 1 120 гектаров. Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств локализовали оба пожара.