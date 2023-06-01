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Пропавшую в Екатеринбурге 15-летнюю девочку нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Завершены поиски 15-летней девочки, которая пропала в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что девочка пропала 8 июня. В ее поисках участвовали сотрудники полиции, а также волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт». Сегодня девочку нашли.
Напомним, что девочка пропала 8 июня. В ее поисках участвовали сотрудники полиции, а также волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт». Сегодня девочку нашли.
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!»
– рассказали в «Прорыве».
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В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
09 июня 2023
09 июня 2023