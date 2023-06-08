В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Пионерском микрорайоне пропала 15-летняя Габилова Зохра Мушфиг Кызы. Ее местонахождение неизвестно с 8 июня.Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, карие глаза, темные волосы до плеч.В день пропажи она была одета в темную куртку, темную кофту, светлые джинсы и белые кроссовки.Розыском пропавшей занимается ОП №3. Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-03 (полиция) и 8 (900) 044-02-20 (поисковый отряд «Прорыв», Наталия).