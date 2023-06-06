Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в три раза

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки площадь природных пожаров сократилась почти в три раза – с 3,4 тысячи гектаров до 1,2 тысячи гектаров.В департаменте информполитики региона рассказали, что за сутки потушили три лесных пожара на общей площади более 2 тысяч гектаров: в Гаринском ГО (2,1 тысячи гектаров), Махневском МО (80 гектаров) и Тугулымском ГО (0,8 гектара).Сейчас в Свердловской области действует пять лесных пожаров на площади 1,2 тысячи гектаров. Из них четыре возгорания на площади 913 гектаров локализованы.