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Очередной тавдинский пожар унёс жизнь пожилого мужчины
Происшествия
Фото: ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
В Тавде опять горело частное строение. На сей раз без жертв не обошлось — в огне погиб 83-летний мужчина.
Пожар произошёл утром 6 июня на улице Механической. Огонь успел охватить практически всё одноэтажное жилое строение, а заодно перекинулся и на стоявшие во дворе нежилые деревяные постройки. Общая площадь возгорания составила в итоге 188 квадратных метров. На тушение такого крупного пожара ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области пришлось направить 5 пожарных машин и 15 человек личного состава.
Сообщается, что на ликвидацию открытого горения огнеборцам понадобилось около получаса. Увы, смерть от огня и удушья наступает в гораздо более короткое время. Пожар унёс жизнь пожилого владельца здания. Подробности его гибели и причины возгорания устанавливают дознаватели ведомства.
Напомним, что недавно от пожара в Тавде пострадала ровесница погибшего сегодня старика. Буквально вчера был объявлен сбор денег на лечение и содержание её собаки. Самой старушке тоже требуется поддержка общества — из-за проблем с документами на дом и неоформленного статуса «дитя войны» дождаться помощи от государства ей будет сложно. Финансовую помощь погорелице принимают на карту, привязанную к номеру телефона 89521420659.
Пожар произошёл утром 6 июня на улице Механической. Огонь успел охватить практически всё одноэтажное жилое строение, а заодно перекинулся и на стоявшие во дворе нежилые деревяные постройки. Общая площадь возгорания составила в итоге 188 квадратных метров. На тушение такого крупного пожара ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области пришлось направить 5 пожарных машин и 15 человек личного состава.
Сообщается, что на ликвидацию открытого горения огнеборцам понадобилось около получаса. Увы, смерть от огня и удушья наступает в гораздо более короткое время. Пожар унёс жизнь пожилого владельца здания. Подробности его гибели и причины возгорания устанавливают дознаватели ведомства.
Напомним, что недавно от пожара в Тавде пострадала ровесница погибшего сегодня старика. Буквально вчера был объявлен сбор денег на лечение и содержание её собаки. Самой старушке тоже требуется поддержка общества — из-за проблем с документами на дом и неоформленного статуса «дитя войны» дождаться помощи от государства ей будет сложно. Финансовую помощь погорелице принимают на карту, привязанную к номеру телефона 89521420659.
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