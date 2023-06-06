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Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург, которое произошло сегодня утром.
Напомним, что на 307-м километре трассы утром водитель автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в результате ДТП погибли 67-летний водитель и 54-летняя пассажирка легковушки. Еще одну пассажирку – 65-летнюю жену водителя – доставили в горбольницу Первоуральска.
Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Погибшие находились в месте удара, из-за чего получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель Renault жил в Екатеринбурге, а погибшая пассажирка – в Магнитогорске.
Напомним, что на 307-м километре трассы утром водитель автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в результате ДТП погибли 67-летний водитель и 54-летняя пассажирка легковушки. Еще одну пассажирку – 65-летнюю жену водителя – доставили в горбольницу Первоуральска.
Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Погибшие находились в месте удара, из-за чего получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель Renault жил в Екатеринбурге, а погибшая пассажирка – в Магнитогорске.
«На месте происшествия полицейские проводят процессуальные действия. По данному факту проводится расследование»,
– добавили в ГИБДД.
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05 июня 2023
05 июня 2023