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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Пермь – Екатеринбург
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На 306-м километре трассы Пермь – Екатеринбург сегодня утром столкнулись Renault Sandero и грузовик Volvo. В ДТП погибли два человека.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в салоне Renault Sandero. Еще одного человека доставили в больницу.
Водитель фуры в ДТП не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают личности участников аварии.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что движение на данном участке временно было ограничено. Сейчас движение открыли в одну полосу, автоинспекторы регулируют поток.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в салоне Renault Sandero. Еще одного человека доставили в больницу.
Водитель фуры в ДТП не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают личности участников аварии.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что движение на данном участке временно было ограничено. Сейчас движение открыли в одну полосу, автоинспекторы регулируют поток.
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Участок трассы Пермь – Екатеринбург ночью перекроют
05 июня 2023
05 июня 2023