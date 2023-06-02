Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Пермь – Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 306-м километре трассы Пермь – Екатеринбург сегодня утром столкнулись Renault Sandero и грузовик Volvo. В ДТП погибли два человека.По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в салоне Renault Sandero. Еще одного человека доставили в больницу.Водитель фуры в ДТП не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают личности участников аварии.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что движение на данном участке временно было ограничено. Сейчас движение открыли в одну полосу, автоинспекторы регулируют поток.