Возрастное ограничение 18+
В Новоуральске четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 3 июня, в Новоуральске из окна шестого этажа выпал четырехлетний ребенок. Известно, что малыш остался жив, но получил серьезные травмы. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.
Сегодня малыша направили в областную больницу.
Он также призвал горожан не оставлять маленьких детей без присмотра, где могут быть открыты окна или балкон.
Напомним, что за 2 июня в Свердловской области зарегистрировали два случая выпадения детей из окон. Один из них произошел в Серове, а второй – в Богдановиче. В обоих случаях дети были без присмотра взрослых.
Сегодня малыша направили в областную больницу.
«Предложил ЦМСЧ помощь от города, говорят, пока справляются своими силами. Не представляю, что сейчас чувствуют родители, но уверен, что переживают и корят себя за открытое окно»,
– написал Вячеслав Тюменцев.
Он также призвал горожан не оставлять маленьких детей без присмотра, где могут быть открыты окна или балкон.
Напомним, что за 2 июня в Свердловской области зарегистрировали два случая выпадения детей из окон. Один из них произошел в Серове, а второй – в Богдановиче. В обоих случаях дети были без присмотра взрослых.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».