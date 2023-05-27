За сутки в Свердловской области зарегистрировали два случая выпадения детей из окон





– отметил полковник Горелых. «В Свердловской области такого рода ЧП стали настоящей эпидемией. Только в 2022 году в аналогичной ситуации оказались 40 несовершеннолетних, из них восемь погибли. А на сегодняшний день в этом году в регионе уже произошло 11 таких трагедий, в которых трое малышей скончались от полученных травм»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали два случая выпадения детей из окон. Один из них произошел в Серове, а второй – в Богдановиче. В обоих случаях дети были без присмотра взрослых. Об этом сообщил пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.По его словам, в Серове семилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа дома на улице Льва Толстого. Мама ребенка в этот момент находилась на работе. В отношении родительницы завели административное дело по ст.5.35 КоАП РФ (за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственного ребенка). Пострадавший мальчик сейчас находится в реанимационном отделении городской больницы.В Богдановиче несчастный случай произошел с мальчиком девяти лет. Ребенок выпал из окна третьего этажа дома на улице Первомайской, пока его законный представитель был в аптеке. Отмечается, что для предотвращения подобных ситуаций в квартире со всех окон были сняты ручки, но мальчишка нашел одну из них и открыл окно, после чего выпал. Известно, что его госпитализировали в состоянии травматического шока.