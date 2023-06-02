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В Екатеринбурге на Уктусе двое неизвестных преследовали 13-летнюю девочку
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга заявила, что двое неизвестных преследовали ее 13-летнеюю дочь, когда девочка была на прогулке. С ее слов, преследовавшие мужчины сначала следили за школьницей из машины, а потом бежали за ней до самого дома.
Об этом екатеринбурженка рассказала в паблике «Район Уктус». По ее словам, это произошло вчера, 3 июня, около 18.00. Дочка шла по улице Лыжников недалеко от церкви в сторону Щербакова, когда рядом с ней притормозил «ВАЗ». В машине, как утверждается, сидели двое мужчин, которые оценивающе смотрели на школьницу.
По словам мамы девочки, после того, как дочка забежала во двор, они продолжали ее искать. Утверждается, что школьница слышала, как мужчины говорили: «Да куда она делась? Вот только была здесь!». Так как дома в этот момент никого не было, девочка позвонила бабушке, которая живет рядом. Родственница сразу же прибежала на помощь к внучке. Мужчины же к тому времени ушли.
С похожей ситуацией столкнулась и другая жительница уральской столицы. С ее слов, вчера около 09.00 она гуляла с дочкой, тоже 13 лет, возле «Дирижабля», когда рядом с ними поравнялась машина с двумя мужчинами. По словам екатеринбурженки, они ехали рядом очень медленно и не сводили взгляда со школьницы.
Напомним, что мы писали материал о том, как в России борются с преступлениями против половой неприкосновенности детей, что говорит статистика, и куда идти за помощью, если вы подозреваете, что ребенок подвергается насилию.
Об этом екатеринбурженка рассказала в паблике «Район Уктус». По ее словам, это произошло вчера, 3 июня, около 18.00. Дочка шла по улице Лыжников недалеко от церкви в сторону Щербакова, когда рядом с ней притормозил «ВАЗ». В машине, как утверждается, сидели двое мужчин, которые оценивающе смотрели на школьницу.
«Она испугалась и увеличила шаг. Понадеялась, что проедут мимо, но они стали разворачиваться. Дочь это увидела и побежала к местной бане. Мы живем в частном доме рядом с баней. Они завернули к бане и побежали за ней. Дочь успела забежать во двор, они не увидели, куда она забежала»,
– написала женщина.
По словам мамы девочки, после того, как дочка забежала во двор, они продолжали ее искать. Утверждается, что школьница слышала, как мужчины говорили: «Да куда она делась? Вот только была здесь!». Так как дома в этот момент никого не было, девочка позвонила бабушке, которая живет рядом. Родственница сразу же прибежала на помощь к внучке. Мужчины же к тому времени ушли.
С похожей ситуацией столкнулась и другая жительница уральской столицы. С ее слов, вчера около 09.00 она гуляла с дочкой, тоже 13 лет, возле «Дирижабля», когда рядом с ними поравнялась машина с двумя мужчинами. По словам екатеринбурженки, они ехали рядом очень медленно и не сводили взгляда со школьницы.
«Я тогда еще ей сказала как страшно вот так вот одной ходить. Если бы не я тебя бы наверно увезли»,
– рассказала горожанка.
Напомним, что мы писали материал о том, как в России борются с преступлениями против половой неприкосновенности детей, что говорит статистика, и куда идти за помощью, если вы подозреваете, что ребенок подвергается насилию.
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