В Екатеринбурге на Уктусе двое неизвестных преследовали 13-летнюю девочку

«Она испугалась и увеличила шаг. Понадеялась, что проедут мимо, но они стали разворачиваться. Дочь это увидела и побежала к местной бане. Мы живем в частном доме рядом с баней. Они завернули к бане и побежали за ней. Дочь успела забежать во двор, они не увидели, куда она забежала»,