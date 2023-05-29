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В нижнетагильском селе повторилась ревдинская катастрофа
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В первый летний день в селе Новопаньшино, что под Нижним Тагилом, было особенно жарко. Здесь вспыхнул пожар, который уничтожил 4 частных дома.
Целых 6 пожарных расчётов и 20 человек личного состава понадобилось, чтобы одолеть огненную стихию, разгулявшуюся по Новопаньшино. К моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, огонь бушевал уже на площади в 445 квадратных метров. Пожар охватил четыре участка, находящихся в частной собственности жителей села. В итоге сгорели не только жилые строения, но и деревянные надворные постройки.
Сейчас, после пожара, уточняется размер ущерба, а главное — причины, по которым возникло возгорание. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО предварительной версией называет неправильно сложенную печь в одной из сгоревших бань.
Нижнетагильское информационное агентство «Между строк» уточняет, что два из четырёх сгоревших домов не эксплуатировались, то есть, стояли какое-то время заброшенными. Но для села, которое населяет чуть больше 800 человек, это происшествие крупномасштабное. И очень похожее на другое, произошедшее совсем недавно в частном секторе Ревды. Там, напомним, тоже сгорело 4 дома и надворные постройки возле них. Правда, в отличие от ревдинского пожара, где сильно пострадали 2 человека, сельская катастрофа обошлась без обожжённых и надышавшихся едким дымом.
Целых 6 пожарных расчётов и 20 человек личного состава понадобилось, чтобы одолеть огненную стихию, разгулявшуюся по Новопаньшино. К моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, огонь бушевал уже на площади в 445 квадратных метров. Пожар охватил четыре участка, находящихся в частной собственности жителей села. В итоге сгорели не только жилые строения, но и деревянные надворные постройки.
Сейчас, после пожара, уточняется размер ущерба, а главное — причины, по которым возникло возгорание. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО предварительной версией называет неправильно сложенную печь в одной из сгоревших бань.
Нижнетагильское информационное агентство «Между строк» уточняет, что два из четырёх сгоревших домов не эксплуатировались, то есть, стояли какое-то время заброшенными. Но для села, которое населяет чуть больше 800 человек, это происшествие крупномасштабное. И очень похожее на другое, произошедшее совсем недавно в частном секторе Ревды. Там, напомним, тоже сгорело 4 дома и надворные постройки возле них. Правда, в отличие от ревдинского пожара, где сильно пострадали 2 человека, сельская катастрофа обошлась без обожжённых и надышавшихся едким дымом.
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