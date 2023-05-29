Возрастное ограничение 18+
Предполагаемого виновника масштабного пожара в Ревде пытаются спасти врачи
Происшествия
Стоп-кадр видео МЧС России
Госпитализированный мужчина, пострадавший в ревдинском пожаре, случившемся 29 мая, до сих находится на больничной койке. Состояние его оценивается как тяжёлое.
У 46-летнего ревдинца сильные ожоги — общая площадь поражения ожогом составляет 65%. За его жизнь борются реаниматологи. В больнице находится и его супруга. Площадь поражённого кожного покрова в её случае сравнительно небольшая — 12%. Этой информацией поделился со СМИ пресс-секретарь Ревдинской городской больницы Александр Семков.
По предварительной версии, именно тяжёлый пациент был виновником пожара, в котором сгорели 4 частных дома и придомовые постройки на каждом из участков. Правда, озвучиваются разные варианты произошедшего. Согласно одному, мужчина возился со своей машиной и для каких-то целей пользовался газовым оборудованием. Неправильная эксплуатация газового баллона, якобы, и привела к возгоранию. Другой вариант выглядит банальнее — хозяин дома, откуда начался крупный пожар, неудачно выбросил непотушенный окурок.
У 46-летнего ревдинца сильные ожоги — общая площадь поражения ожогом составляет 65%. За его жизнь борются реаниматологи. В больнице находится и его супруга. Площадь поражённого кожного покрова в её случае сравнительно небольшая — 12%. Этой информацией поделился со СМИ пресс-секретарь Ревдинской городской больницы Александр Семков.
По предварительной версии, именно тяжёлый пациент был виновником пожара, в котором сгорели 4 частных дома и придомовые постройки на каждом из участков. Правда, озвучиваются разные варианты произошедшего. Согласно одному, мужчина возился со своей машиной и для каких-то целей пользовался газовым оборудованием. Неправильная эксплуатация газового баллона, якобы, и привела к возгоранию. Другой вариант выглядит банальнее — хозяин дома, откуда начался крупный пожар, неудачно выбросил непотушенный окурок.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».