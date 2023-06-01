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Автоинспекторы ловят в Екатеринбурге нарушителей на самокатах и велосипедах
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД велосипедистами и самокатчиками.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что автоинспекторы осуществляют контроль за велосипедистами и самокатчиками, которые пересекают проезжую часть, не спешившись, или на красный свет, а также за теми, кто передвигается на СИМ вдвоем. Горожане, пренебрегающие правилами дорожного движения, будут оштрафованы.
Отметим, что в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием самокатчика. Мужчина на электросамокате выехал на проезжую часть на красный свет и попал под колеса автомобиля. От полученных травм мужчина погиб.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что автоинспекторы осуществляют контроль за велосипедистами и самокатчиками, которые пересекают проезжую часть, не спешившись, или на красный свет, а также за теми, кто передвигается на СИМ вдвоем. Горожане, пренебрегающие правилами дорожного движения, будут оштрафованы.
Отметим, что в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием самокатчика. Мужчина на электросамокате выехал на проезжую часть на красный свет и попал под колеса автомобиля. От полученных травм мужчина погиб.
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