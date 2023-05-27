В Екатеринбурге на Цвиллинга насмерть сбили 37-летнего мужчину на электросамокате

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 31 мая, около 20.30 на улице Цвиллинга в Екатеринбурге 46-летняя водительница Hyundai Solaris насмерть сбила 37-летнего мужчину на электросамокате, который выехал на проезжую часть, как утверждается, на «красный».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись с электросамоката, на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения транспортного средства. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.Водительница рассказала инспекторам, что мужчина выехал перед ней на дорогу, когда она проезжала в прямом направлении на «зеленый». Она не увидела его сразу, так как он выехал из-за машин, ожидавших разрешающий сигнал для поворота налево. В итоге избежать наезда у нее не получилось.