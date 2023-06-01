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Свердловская прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на десятилетнего мальчика
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на десятилетнего мальчика на Песчаном пляже в поселке Лая Горноуральского округа. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что 30 мая на десятилетнего мальчика напала собака, предположительно, породы стаффорд, которая серьезно покусала его. По словам потерпевшего школьника, хозяйка животного не стала вызывать скорую, после того как забрала питомца, и просто ушла.
«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, степень повреждений, причиненных несовершеннолетнему, проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья. Также будет дана оценка законности и обоснованности процессуального решения, принятого органами полиции по данному факту»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, что 30 мая на десятилетнего мальчика напала собака, предположительно, породы стаффорд, которая серьезно покусала его. По словам потерпевшего школьника, хозяйка животного не стала вызывать скорую, после того как забрала питомца, и просто ушла.
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