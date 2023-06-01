Свердловская прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на десятилетнего мальчика

– говорится в сообщении прокуратуры.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, степень повреждений, причиненных несовершеннолетнему, проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья. Также будет дана оценка законности и обоснованности процессуального решения, принятого органами полиции по данному факту»,