В центре Екатеринбурга погрузчик протаранил ковшом трамвай

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге не смогли поделить дорогу трамвай и небольшой фронтальный погрузчик. В итоге «представитель» городского транспорта получил серьёзное «ранение», а вот строительная спецтехника не пострадала.Дорожный инцидент произошёл в первой половине дня на улице 8 марта. При развороте трактор с навешенным спереди ковшом пропорол трамвай 4 маршрута. «Китаец» марки «LiuGong» оставил зияющую дыру в передней части трамвая и едва не выдрал ему одну из фар. Никто из пассажиров при этом, к счастью, не пострадал. Не пострадал и водитель погрузчика (по свидетельству очевидцев, молодой человек, по всей видимости, недавно начавший работать на подобной технике).Забавно, что в соцсетях и на страницах местных порталов в связи с этой новостью разгорелись споры о том, что же за «зверь» нанёс увечья трамваю. Одни утверждают, что это — бульдозер, другие — экскаватор. Третьи называют погрузчик просто трактором. Кроме того, уральские острословы соревнуются в изобретении самого смешного заголовка к данной новости.