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Стали известны некоторые подробности масштабного пожара в Ревде
Происшествия
Стоп-кадр видео МЧС России
Как уже сообщали «Вечерние Ведомости», сегодня в Ревде произошёл серьёзный пожар. Огонь охватил сразу четыре частных дома. Не обошлось без пострадавших.
Пожар в Ревде начался средь бела дня. Судя по уточнившейся информации первым загорелся пристрой одного из коттеджей на улице Ильича. Вскоре огонь перекинулся не только на основное строение, но и на соседние участки. Так один за другим заполыхали четыре частных дома и надворные постройки при них. В разгар пожара возникла угроза распространения огня на ближайший лес. Чтобы предотвратить её, сами местные жители поспешно вырыли противопожарный ров, — утверждается в соцсетях.
Несколько человек, находившихся дома в момент происшествия, надышались опасными продуктами горения. Одного из них от горящего дома пришлось уносить в самодельных «носилках», которыми послужили несколько одеял. Его в итоге госпитализировали. К прибывшим на место происшествия медикам обратились за помощью ещё двое человек.
При тушении пожара в данном случае использовался, помимо обычной техники, квадрокоптер. С его помощью огнеборцы определяли масштаб горения и искали ещё не потушенные очаги. На данный момент основные работы по тушению пожара завершены. Причины возгорания предстоит установить экспертам.
Пожар в Ревде начался средь бела дня. Судя по уточнившейся информации первым загорелся пристрой одного из коттеджей на улице Ильича. Вскоре огонь перекинулся не только на основное строение, но и на соседние участки. Так один за другим заполыхали четыре частных дома и надворные постройки при них. В разгар пожара возникла угроза распространения огня на ближайший лес. Чтобы предотвратить её, сами местные жители поспешно вырыли противопожарный ров, — утверждается в соцсетях.
Несколько человек, находившихся дома в момент происшествия, надышались опасными продуктами горения. Одного из них от горящего дома пришлось уносить в самодельных «носилках», которыми послужили несколько одеял. Его в итоге госпитализировали. К прибывшим на место происшествия медикам обратились за помощью ещё двое человек.
При тушении пожара в данном случае использовался, помимо обычной техники, квадрокоптер. С его помощью огнеборцы определяли масштаб горения и искали ещё не потушенные очаги. На данный момент основные работы по тушению пожара завершены. Причины возгорания предстоит установить экспертам.
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