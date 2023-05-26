В Екатеринбурге школьница ударила коленом 13-летнего мальчика

– передает слова матери пострадавшего Е1.

«Она мне говорила, что мой сын ее обозвал и камень в голову кинул, но я сомневаюсь. У меня сын сам по себе боязливый. Язык у него без костей, но бить он никого бы не стал, это я точно знаю»,