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В Екатеринбурге школьница ударила коленом 13-летнего мальчика
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге старшеклассница ударила коленом 13-летнего мальчика. Инцидент произошел во дворе на улице Расточной, 29.
Как пишет издание Е1.RU, девочка якобы держит в страхе целый двор. Момент, когда она ударила мальчика коленом, друзья пострадавшего записали на телефон. На видео девочка просит 13-летнего мальчика «пояснить за слова», и извиниться, а потом бьет ему с правого колена по голове. На левом колене девочки при этом видны следы крови.
На крики во двор выбежала мама мальчика и стала узнавать, в чем дело.
Мама мальчика написала заявление в ОП №10. Служба по делам несовершеннолетних проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Будут ли проверять мальчика, который, по словам девочки, бросался в нее камнями, неизвестно.
Как пишет издание Е1.RU, девочка якобы держит в страхе целый двор. Момент, когда она ударила мальчика коленом, друзья пострадавшего записали на телефон. На видео девочка просит 13-летнего мальчика «пояснить за слова», и извиниться, а потом бьет ему с правого колена по голове. На левом колене девочки при этом видны следы крови.
На крики во двор выбежала мама мальчика и стала узнавать, в чем дело.
«Она мне говорила, что мой сын ее обозвал и камень в голову кинул, но я сомневаюсь. У меня сын сам по себе боязливый. Язык у него без костей, но бить он никого бы не стал, это я точно знаю»,
– передает слова матери пострадавшего Е1.
Мама мальчика написала заявление в ОП №10. Служба по делам несовершеннолетних проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Будут ли проверять мальчика, который, по словам девочки, бросался в нее камнями, неизвестно.
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