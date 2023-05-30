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В Лесном вынесли приговор по уголовному делу о смертельном ДТП с участием автобуса
Происшествия
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В ЗАТО Лесной вынесли приговор водителю автобуса и директору автотранспортного предприятия по уголовному делу о резонансном ДТП, в котором погибли восемь пешеходов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в июне 2016 году между администрацией Лесного и «Нижнетуринского АТП» был заключен муниципальный контракт на выполнение регулярных перевозок по маршруту. В марте 2017 года автотранспортное предприятие и «Нижнетуринское Туратрансагентство» заключили договор на оказание сервисных услуг по организации контроля за выходом и возвращением на стоянку транспортных средств.
10 июня 2021 года водитель из-за неисправности рабочей, стояночной и вспомогательной тормозной системы автобуса сбил на остановке людей. В ДТП погибли восемь пешеходов, еще двое получили травмы.
Материалы уголовного дела в отношении механика «Нижнетуринского Туратрансагентства» были выделены в отдельное производство из-за его болезни. Сегодня же вынесли приговор водителю автобуса и директору автотранспортного предприятия.
Так, Городской суд Лесного назначил водителю четыре года лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на два с половиной года. Однако на основании части 2 статьи 62 УК наказание заменено на принудительные работы на четыре года. Директору автотранспортного предприятия назначили один год ограничения свободы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в июне 2016 году между администрацией Лесного и «Нижнетуринского АТП» был заключен муниципальный контракт на выполнение регулярных перевозок по маршруту. В марте 2017 года автотранспортное предприятие и «Нижнетуринское Туратрансагентство» заключили договор на оказание сервисных услуг по организации контроля за выходом и возвращением на стоянку транспортных средств.
10 июня 2021 года водитель из-за неисправности рабочей, стояночной и вспомогательной тормозной системы автобуса сбил на остановке людей. В ДТП погибли восемь пешеходов, еще двое получили травмы.
Материалы уголовного дела в отношении механика «Нижнетуринского Туратрансагентства» были выделены в отдельное производство из-за его болезни. Сегодня же вынесли приговор водителю автобуса и директору автотранспортного предприятия.
Так, Городской суд Лесного назначил водителю четыре года лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на два с половиной года. Однако на основании части 2 статьи 62 УК наказание заменено на принудительные работы на четыре года. Директору автотранспортного предприятия назначили один год ограничения свободы.
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