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Маленький велосипедист получил перелом руки в ДТП на улице Нижнего Тагила
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Ещё один 9-летний свердловчанин пострадал в дорожно-транспортном происшествии во время езды на велосипеде. В отличие от поселкового ровесника, маленького нижнетагильца угораздило попасть не под мотоцикл, а под легковой автомобиль иностранного производства.
ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста случилось в Нижнем Тагиле накануне, 29 мая. Примерно в 18:40 водитель машины «Audi Q7» сворачивал с Ленинградского проспекта во внутриквартальный проезд, когда почувствовал удар в задней части автомобиля. Только остановившись он увидел мальчика на велосипеде. В этой «встрече» мальчик получил перелом руки и был доставлен в больницу.
Как и мальчик из посёлка Бобровский, этот велосипедист не пользовался ни шлемом, ни защитными щитками. Со двора родного дома он отлучился без ведома родителей, чтобы вместе с друзьями покататься по городу.
Что касается водителя «Ауди», это 37-летний мужчина с 19-летним стажем вождения. За последнее время за нарушениями правил дорожного движения его не ловили. Степень его вины в случившемся устанавливают сотрудники местной Госавтоинспекции.
ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста случилось в Нижнем Тагиле накануне, 29 мая. Примерно в 18:40 водитель машины «Audi Q7» сворачивал с Ленинградского проспекта во внутриквартальный проезд, когда почувствовал удар в задней части автомобиля. Только остановившись он увидел мальчика на велосипеде. В этой «встрече» мальчик получил перелом руки и был доставлен в больницу.
Как и мальчик из посёлка Бобровский, этот велосипедист не пользовался ни шлемом, ни защитными щитками. Со двора родного дома он отлучился без ведома родителей, чтобы вместе с друзьями покататься по городу.
Что касается водителя «Ауди», это 37-летний мужчина с 19-летним стажем вождения. За последнее время за нарушениями правил дорожного движения его не ловили. Степень его вины в случившемся устанавливают сотрудники местной Госавтоинспекции.
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