Мотоциклист сбил ребёнка на велосипеде в уральском посёлке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несовершеннолетний велосипедист пострадал на территории посёлка Бобровский Сысертского городского округа. Его сбил на проезжей части другой участник движения, ехавший на мотоцикле.По сведениям телеграм-канала «Патрульный участок», байкер объясняет произошедшее тем, что малолетний велосипедист внезапно выехал на проезжую часть. Мужчина 1990 года рождения не успел затормозить или хотя бы направить свою «Ямаху» в другую сторону, чтобы избежать столкновения. Справедливость слов мотоциклиста и степень его вины в ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.Пострадавшему мальчику всего 9 лет. Сообщается, что на велосипеде он ехал без защитной экипировки.