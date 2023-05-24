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Мотоциклист сбил ребёнка на велосипеде в уральском посёлке
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Несовершеннолетний велосипедист пострадал на территории посёлка Бобровский Сысертского городского округа. Его сбил на проезжей части другой участник движения, ехавший на мотоцикле.
По сведениям телеграм-канала «Патрульный участок», байкер объясняет произошедшее тем, что малолетний велосипедист внезапно выехал на проезжую часть. Мужчина 1990 года рождения не успел затормозить или хотя бы направить свою «Ямаху» в другую сторону, чтобы избежать столкновения. Справедливость слов мотоциклиста и степень его вины в ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Пострадавшему мальчику всего 9 лет. Сообщается, что на велосипеде он ехал без защитной экипировки.
По сведениям телеграм-канала «Патрульный участок», байкер объясняет произошедшее тем, что малолетний велосипедист внезапно выехал на проезжую часть. Мужчина 1990 года рождения не успел затормозить или хотя бы направить свою «Ямаху» в другую сторону, чтобы избежать столкновения. Справедливость слов мотоциклиста и степень его вины в ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Пострадавшему мальчику всего 9 лет. Сообщается, что на велосипеде он ехал без защитной экипировки.
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