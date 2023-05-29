Возрастное ограничение 18+
Тело пропавшей в Первоуральске женщины нашли на Волчихинском водохранилище
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Пропавшую в поселке Флюс Первоуральского городского округа 51-летнюю женщину нашли мертвой. Ее тело обнаружено на Волчихинском водохранилище.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что тело женщины, пропавшей 28 мая, обнаружено сегодня в водоеме. По данному факту проводится процессуальная проверка. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Как добавили в пресс-службе свердловского главка МВД, по предварительным данным, смерть женщины не носит криминальных характер. Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что тело женщины, пропавшей 28 мая, обнаружено сегодня в водоеме. По данному факту проводится процессуальная проверка. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Как добавили в пресс-службе свердловского главка МВД, по предварительным данным, смерть женщины не носит криминальных характер. Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено.
«Нашли женщину на Волчихинском водохранилище, недалеко от станции Флюс, примерно в 2,5 метрах от берега, на приличной глубине. Представителям МВД пришлось прибегнуть к помощи водолазов. Искренние соболезнования родным и близким погибшей»,
– добавили в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
После гибели трехлетнего мальчика в свердловском поселке Ертарский возбудили уголовное дело
21 мая 2023
21 мая 2023