Тело пропавшей в Первоуральске женщины нашли на Волчихинском водохранилище

– добавили в ведомстве.

«Нашли женщину на Волчихинском водохранилище, недалеко от станции Флюс, примерно в 2,5 метрах от берега, на приличной глубине. Представителям МВД пришлось прибегнуть к помощи водолазов. Искренние соболезнования родным и близким погибшей»,