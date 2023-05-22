В Первоуральске пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Флюс в Первоуральске пропала 51-летняя Елена Николаевна Савина (Болванова). Ее местонахождение неизвестно с 28 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы.В день пропажи женщина была одета в кофту и серые спортивные штаны.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Елены Савиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.